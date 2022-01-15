Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая поделилась соблазнительным видео. Она использовала необычный фильтр, засветившись с третьим глазом. Выглядела певица превосходно. Было видно, что она держит себя в прекрасной форме.

В свежем интервью Александра Зарицкая призналась, что за прошлый год ей удалось похудеть на 30 килограмм. Как известно, худеть певица начала перед участием в шоу «Танцы со звездами». Изначально похудение задумывалось для того, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки.

Но, судя по всему, певице понравился ее новый образ и состояние, поэтому она продолжила придерживаться правильного питания. Кроме этого, как признается Зарицкая, она вернулась к танцам. Сейчас она занимается танцами три раза в неделю по три-четыре часа.

Напомним, что Александра Зарицкая в прозрачном белье очаровала видом: смелое фото.

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