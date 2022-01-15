Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая поделилась соблазнительным видео. Она использовала необычный фильтр, засветившись с третьим глазом. Выглядела певица превосходно. Было видно, что она держит себя в прекрасной форме.

В свежем интервью Александра Зарицкая призналась, что за прошлый год ей удалось похудеть на 30 килограмм. Как известно, худеть певица начала перед участием в шоу «Танцы со звездами». Изначально похудение задумывалось для того, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки.

Александра Зарицкая, Юрий Мешков

Но, судя по всему, певице понравился ее новый образ и состояние, поэтому она продолжила придерживаться правильного питания. Кроме этого, как признается Зарицкая, она вернулась к танцам. Сейчас она занимается танцами три раза в неделю по три-четыре часа.

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Напомним, что Александра Зарицкая в прозрачном белье очаровала видом: смелое фото.

Еще Politeka писала, что Зарицкая с оригинальным макияжем покорила внешностью: «Снимаем кое-что…».

Также Politeka сообщала, что Зарицкая после поездки в Грузию удивила признанием: «Я влюбилась…».