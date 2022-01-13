Олександра Зарицька минулого року взяла участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Давалися виступи дівчині непросто, вона дуже багато старалася і заради проекту скинула 12 кілограмів, а вже після Зарицька розповіла, що скинула всі 20 кг.
Тому фанати стали помічати - Олександра стала більш впевнена в собі, більш розкута і тепер нерідко інтригує кадрами в досить интееснях нарядах. Не обходиться і без пікантних Селфі.
Розстебнувши чорну блузу, артистка продемонструвала свій ліф з сіточкою і навіть прикрила зайве смайликом, щоб уникнути блокування контенту в Instagram. Волосся Олександра залишила розпущеним, а обличчя навмисно закрила за своїм смартфоном.
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Раніше ми писали, щоєвіца зізналася в одному з інтерв'ю, що їй подобається її нова вага і вона відчуває себе в ньому комфортно.
Відзначимо, в одному з інтерв'ю вона розповіла, що скинути зайві кілограми їй допомогли заняття танцями і правильне харчування. Артистка почала себе обмежувати в їжі з початку минулого літа, і підключила також фізичні навантаження. Олександра Зарицька відмовилася від солодкого, мучного і смаженого.
Нагадавши, схудла на 20 кілограмів Зарицька змогла здивувати зовнішністю в звичайному житті
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Також Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA спантеличила розповідями про відпочинок в Грузії