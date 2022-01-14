Як пише Politeka.net, в Instagram у Олександри Зарицької з'явилося спокусливе коротке відео, на якому вона позувала з неймовірно красивим макіяжем. Артистка також використовувала фільтр з бджолою, що зробило її образ ще більш атмосферним.
"Сьогодні цілий день знімаємо дещо. Не сумуйте", - підписала відео зірка.
Відзначимо, що під час участі в "Танцях з зірками" Олександра Зарицька зуміла схуднути більш ніж на 20 кг. Зараз артистка виглядає дуже привабливо, під кожним своїм постом з фото вона збирає масу компліментів від шанувальників.
Судячи з усього, зірка не збирається зупинятися на досягнутому, тому тримає себе у формі. На її свіжих фотографіях з відпустки в Грузії видно, що після проекту вона стала ще худішою.
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Додамо, що група KAZKA є однією з найпопулярніших в Україні.
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