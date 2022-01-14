Як пише Politeka.net, в Instagram у Олександри Зарицької з'явилося спокусливе коротке відео, на якому вона позувала з неймовірно красивим макіяжем. Артистка також використовувала фільтр з бджолою, що зробило її образ ще більш атмосферним.

"Сьогодні цілий день знімаємо дещо. Не сумуйте", - підписала відео зірка.

Відзначимо, що під час участі в "Танцях з зірками" Олександра Зарицька зуміла схуднути більш ніж на 20 кг. Зараз артистка виглядає дуже привабливо, під кожним своїм постом з фото вона збирає масу компліментів від шанувальників.

Судячи з усього, зірка не збирається зупинятися на досягнутому, тому тримає себе у формі. На її свіжих фотографіях з відпустки в Грузії видно, що після проекту вона стала ще худішою.

Додамо, що група KAZKA є однією з найпопулярніших в Україні.

Нагадаємо, що Зарицька показала натуральну красу після ванни: сміливі кадри.

Ще Politeka писала, що Зарицька після поїздки до Грузії вразила зізнанням: "Я закохалася...".

Також Politeka повідомляла, що Зарицька вирішила ще схуднути: "а я буду як Леся Нікітюк?".