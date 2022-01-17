Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram певица Тина Кароль опубликовала видеоролик, в котором покоряет своими танцевальными навыками.
Так, Тина Кароль расположилась перед зеркалом. На артистке - голубые джинсы и толстовка бежевого цвета, ее волосы распущены и выпрямлены. В отражении на нее смотрит совсем "другая" Тина в ином образе: исполнительница соблазнительно позировала в платье черного и высоких каблуках, демонстрируя стройные ножки и стильную обувь.
Сюжет видео состоит в том, что артистка начинает танцевать соблазнительный танец перед зеркалом. Особой атмосферности кадрам добавила зажигательная музыка и замедленная съемка.
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Поклонники всегда в восторге и даже легком шоке от талантов Тины Кароль. Под многочисленными видео и фото можно найти множество восторженных комментариев: "Честно и глубоко, трогает до мурашек", "Она в Самом сердечке", "Задело все струны души. Невероятно и очень нежно".
Напомним, что Тина Кароль в ярком платье заговорила о счастье.
Как Politeka писала, что Тина Кароль упала за кулисами, что произошло.
Также Politeka сообщала, что Кароль на каблуках чуть не упала с лестницы.