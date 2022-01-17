Как сообщает Politeka.net, MELOVIN в который раз заинтриговал поклонников. Так, на странице Константина Бочарова в Instagram появилось совместное фото с некоим мужчиной.
MELOVIN опубликовал фото с загадочным молодым человеком возле главной елки страны в Киеве. Он обнимает молодого человека, закрыв его лицо от камеры. Этим фото MELOVIN заставил своих поклонников гадать, кто же скрывается в его объятиях.
"Мое вдохновение", - написал певец MELOVIN под новым снимком в Instagram, дав тем самым понять, что его сердце больше не свободно и он нашел человека, с которым ему хорошо.
Поклонники в комментариях не оставили без внимания признание от MELOVIN, который летом 2021 года сделал каминг-аут, назвав себя бисексуалом.
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Подписчики начали радоваться за MELOVINА и сватать парней друг с другом: "Если это то, что я думаю. То я очень счастлива", "Мимиметр зашкаливает", "Так здорово видеть тебя счастливым", "Рада за тебя больше чем за себя", "И пусть весь мир подождет".
Напомним, что Melovin удивил признанием об отношениях с парнем.
Как Politeka писала, что MELOVIN выдал свою постыдную тайну.
Также Politeka сообщала, что Melovin'а ограбили посреди улицы.