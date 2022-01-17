Известная певица Настя Каменских порадовала фанатов горячими кадрами в бикини на пляже в Мексике, где отдыхает с мужем Потапом.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает с мужем Потапом в мексиканском Тулуме, поделилась в Instagram-сторис жаркими кадрами в крошечном бикини.

В видео Настя зажигательно танцует, виляя бедрами и другими частями тела. Перед камерой она появилась в лиловом купальнике бикини с веревочками, который красиво подчеркнул аппетитные женственные формы. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только игривый вид.

Отметим, что в Мексику Каменских отправилась не только с мужем Потапом, но со своей лучшей подругой Анной Андрийчук, которая является бывшей женой Позитива из "Время и Стекло". Судя по кадрам, которые и Настя, и Аня, и даже Потап выкладывали на своих страницах в соцсети, они весело проводят время на отдыхе.

Напомним, Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике: "Ну очень большой низ".

Как сообщала Politeka, Каменских показала, как отдыхает в юбке-сеточке на пляже: "Потапу повезло".

Также Politeka писала, что Каменских в купальнике с блестками показала, как веселит себя на пляже: эффектные кадры.