Популярная украинская певица Настя Каменских привыкла показывать фигуру после похудения в маленьких купальниках, однако далеко не всегда на такие фото реагируют положительно.

Больше недели назад Каменских вместе с мужем Потапом и подругой Анной Анчук (бывшая жена Позитива из «Время и Стекло») отправились на отдых в Мексику, где хорошо проводят время и хвастаются счастливыми моментами в Инстаграм. Причем успевают они также и удивить разными выходками.

В этот раз Каменских отличилась еще и выбором купальника со специальным топом ,который даже не прикрывал ее формы, а наоборот – делал на них акцент. В черно-белом купальнике с имитацией ее любимого леопардового принта, Каменских выглядела довольно нескромно.

В Тик-Ток также отреагировали на ролик, впрочем, оценили его не все:

«8😳; что-то новое будет уже, а?; такое себе; Ну очень большой низ!; Красоткаааа; самая самая красивая🥰; Таааак, если я сниму видео в футболке и шортах, видео блокают😬😌; прелесть🥰🥰🥰; Анастасия, wow 😏; Настя супер; Выше всяких похвал 🤟🏼; надоело смотреть одно и тоже».

Также на свежем видео Настя показала, как артист спит, в то время как она уже вовсю бодрствует.

«Мой любимый храпунцель @realpotap», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов. Многим шутка понравилась, но нашлись и те, кто раскритиковал Каменских.

«На это можно смотреть бесконечно», «По шапке не получила?», «Кто-то сегодня поедет в детдом)))», «Это возраст, нужно выключить телек и он проснется», «Да ладно, очень даже музыкально храпит, талантливо», «Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?», - пишут пользователи сети.