Как сообщает Politeka.net, украинская поп-дива Тина Кароль побывала в Грузии. Исполнительница стала специальной гостьей финала грузинских "Танцев со звездами". Выступление Тины Кароль и певца Анри Джохадзе (ANRI) было опубликовано на канале певца в Youtube. (чтобы его посмотреть доскрольте вниз).
"На ютубчик выложили в качестве выступление Тины Кароль в финале грузинских "Танцев со звездами". Вместе с певцом Анри Джохадзе она исполнила трек "Красиво. И да, Дан Балан уже не тот", - говорится в сообщении телеграм-канала Культурная Прачечная.
Для выступления в прямом эфире певица выбрала эффектное асимметричное платье. Изысканный наряд, украшен вышивкой с кристаллами. На сцене шоу Кароль и Джохадзе исполнили хит артистки "Красиво" в новой аранжировке на английском и грузинском языках.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Похудевшая на 30 кг солистка KAZKA Зарицкая впечатлила мистическим образом с третьим глазом: кадры
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Дочь Анджелины Джоли спровоцировала споры в сети новым кадром: "Будет не хуже Энджи"
Знаменитая певица решила уйти из жизни после трагедии с сыном: «Намерена найти Шейна»
Пользователям сети понравилось исполнение артитстов и они оставили об этом комментарии в сети: "Спасибо за этот потрясающий дуэт, Тина ты блестящий, красивый дуэт!", "Такие милые", "Вы прекрасно смотритесь, очень чудесное сочетание голосов".
Стоит отметить, что Тине Кароль уже давно приписывают роман с молдавским певцом Даном Баланом, который еще тянется со времен их сотрудничества на "Голосі країни".
Напомним, что Тина Кароль в ярком платье заговорила о счастье.
Как Politeka писала, что Тина Кароль упала за кулисами, что произошло.
Также Politeka сообщала, что Кароль на каблуках чуть не упала с лестницы.