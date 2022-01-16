Знаменитая певица Тина Кароль приняла участие в съемках развлекательного шоу в Тбилиси, компанию ей составил знаменитый красавчик.

Как сообщает Politeka.net, украинская поп-дива Тина Кароль побывала в Грузии. Исполнительница стала специальной гостьей финала грузинских "Танцев со звездами". Выступление Тины Кароль и певца Анри Джохадзе (ANRI) было опубликовано на канале певца в Youtube. (чтобы его посмотреть доскрольте вниз).

"На ютубчик выложили в качестве выступление Тины Кароль в финале грузинских "Танцев со звездами". Вместе с певцом Анри Джохадзе она исполнила трек "Красиво. И да, Дан Балан уже не тот", - говорится в сообщении телеграм-канала Культурная Прачечная.

Для выступления в прямом эфире певица выбрала эффектное асимметричное платье. Изысканный наряд, украшен вышивкой с кристаллами. На сцене шоу Кароль и Джохадзе исполнили хит артистки "Красиво" в новой аранжировке на английском и грузинском языках.

Пользователям сети понравилось исполнение артитстов и они оставили об этом комментарии в сети: "Спасибо за этот потрясающий дуэт, Тина ты блестящий, красивый дуэт!", "Такие милые", "Вы прекрасно смотритесь, очень чудесное сочетание голосов".

Стоит отметить, что Тине Кароль уже давно приписывают роман с молдавским певцом Даном Баланом, который еще тянется со времен их сотрудничества на "Голосі країни".

Напомним, что Тина Кароль в ярком платье заговорила о счастье.

Как Politeka писала, что Тина Кароль упала за кулисами, что произошло.

Также Politeka сообщала, что Кароль на каблуках чуть не упала с лестницы.