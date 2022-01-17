Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая вместе с мужем Андреем Диким растит двух прекрасных дочек, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети очаровательные кадры с фотосессии с мужем.

На снимках звездная пара запечатлена в светлой новогодней локации у новогодней елки, они красиво танцуют, и как будто не замечают камеры. Перед камерой Лилия появилась в легком белоснежном платье с поясом и светлых туфельках, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Андрей Дикий тоже в светлом наряде, он нежно придерживает жену во время танца.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Просто настроение сегодня игривое. Ставьте в комментариях смайлик, который точно передаст ваше настроение сегодня! А у нас – настоящее ВОСКРЕСЕНЬЕ! Почему НАСТОЯЩЕЕ – ибо ВЫХОДНЫЙ! Такое так редко бывает, чтобы воскресенье – и выходной! Всем желаем объятий, танцев и улыбок просто так".

Напомним, Ребрик растрогала кадрами с подросшими дочками: "Мне Вселенная сделала аж два комплимента".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала себя с новой стороны и вызвала ажиотаж: "Я самая лучшая!".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик тронула эмоциональным признанием, зацепив даже звезду "Папика" Петрожицкую: "Какая…".