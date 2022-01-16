Принц Гарри, который отказался от королевских обязанностей в январе 2020 года, угрожает судебным иском против правительства Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail. Он считает, что ему небезопасно приезжать с семьей в Великобританию только с частными телохранителями.

Адвокаты принца составили письмо в Министерство внутренних дел Великобритании и будут добиваться судебного пересмотра, если правительство не обеспечит постоянную безопасность.

Собираясь навестить родных, принц Гарри, как и положено по закону, известил властей Великобритании о том, что по прибытию в страну, он намерен воспользоваться услугами частного охранного агентства, которые хочет оплатить как частное лицо. Но правительство не разрешает ему этого делать.

Законный представитель герцога Сассекского пытался решить данный вопрос через суд, но иск был отклонен.

Королева была проинформирована о действиях своего внука. Это первый прецедент, когда член королевской семьи возбудил судебный иск против правительства Ее Величества.

Такой шаг может вызвать напряженность в королевской семье. Это также является еще одной головной болью для королевы.

Напомним, принц Гарри и Маркл впервые показали семью в новом составе.

Как сообщала Politeka, дочь Меган Маркл впервые показали в Сети, на кого похожа.

Также Politeka писала, что Меган Маркл раскрыла секрет о разводе Миддлтон и принца Уильяма.