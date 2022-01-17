Известная украинская певица и модель, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева порадовала милыми кадрами с питомцем, которого взяла на руки.

Даша Астафьева осенью прошлого года рассказала о расставании с бизнесменом Артемом Кимом, с которым строила отношения несколько лет и совсем не показывала его в сети, чтобы избежать волны распроссов или негатива, передает Politeka.net. Сейчас артистка одна и занимается только своей карьерой.

Причем выступает она довольно редко, предпочитая иногда быть в роли диджея, а также быть рекламным представителем известного косметического бренда. Также Астафьева активно ведет социальные сети и показывает в Инстаграм, как обычно проходят ее будни.

В этот раз Даша встретилась с теми, с кем долго планировала и не смогла устоять от предложения сделать фото с одним питомцем. Как известно, у самой Астафьевой две собаки, за которыми она следит с полной ответственностью и нередко также помогает приютам.

«Я так долго ждала этой встречи. Если у кого-то был опыт похищения такого размера собачки и перевозки в чемодане, маякните пожалуйста» - отшутилась Даша.

Также, чтобы не скучать, она решила ответить на вопросы своих поклонников.

«Как не чувствовать себя старой в 27? Про 30+ вообще молчу», - спросили у Астафьевой.

«Повыделуйтесь до 30…а потом родитесь заново. Все зависит от состояния, которое зарождают те, кого вы впускаете в свою жизнь…от занятий и картинки. Мне, например, 10 снаружи, 8 внутри», - отметила певица, сопроводив ответ ярким фото, на котором предстала в роскошной блузке и эффектном мини.

Напомним, что Астафьева в леопардовом бикини рассказала, что ее радует: "Приятная...".

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