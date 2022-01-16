Известная актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала, как проводит время в постели.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Однако, через год они заявили о своём разрыве. Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз "Холостячка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина показала, как выглядит спросонья. Она лежит в кровати в своём родном доме у своей мамы. Мишина рассказала, как ценит эти моменты, когда ей удается так провести утро.

"Доброе утро друзья, как же ценны эти моменты, когда есть возможность поспать, особенно в родном доме у мамочки", — рассказала Ксения Мишина.

Реакций и комментариев под публикацией нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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