Как сообщает Politeka.net, известная 32-летняя украинская актриса театра и кино Ксения Мишина в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает, как прошел ее день.

Заметим, что не всем нравится творчество Мишиной и ее часто критикуют в сети. На этот раз актриса решила резко ответить хейтерам.

"Ой, вот эта вот ваша Мишина ... чем она вообще может быть интересной? Пересмотрела все ее фильмы и сериалы, ну такая уж ужасная артистка, ну такая стремная. Ни о чем, везде одинаковая, скучная, какая-то холодная вся. Вот жду следующего сериала тупо, чтобы сравнить. Не подскажете, когда выходит?",- сказала Ксения Мишина, сделав свой голос специально грубым и неприятным.

Заметим, что Ксения сидела за рулем своего элитного автомобиля марки Jaguar.

Ранее Politeka сообщала, что Мишина привела в восторг стильными образами на "Україна має талант": кожаное платье, бархат и не только.

Напомним, что Мишина привселюдно добилась от режиссера-красавца желаемого: "Давай, признайся".

Также Politeka писала, что Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото.