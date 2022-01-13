Как сообщает Politeka.net, известная 32-летняя украинская актриса театра и кино Ксения Мишина в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает, как прошел ее день.
Заметим, что не всем нравится творчество Мишиной и ее часто критикуют в сети. На этот раз актриса решила резко ответить хейтерам.
"Ой, вот эта вот ваша Мишина ... чем она вообще может быть интересной? Пересмотрела все ее фильмы и сериалы, ну такая уж ужасная артистка, ну такая стремная. Ни о чем, везде одинаковая, скучная, какая-то холодная вся. Вот жду следующего сериала тупо, чтобы сравнить. Не подскажете, когда выходит?",- сказала Ксения Мишина, сделав свой голос специально грубым и неприятным.
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Заметим, что Ксения сидела за рулем своего элитного автомобиля марки Jaguar.
Ранее Politeka сообщала, что Мишина привела в восторг стильными образами на "Україна має талант": кожаное платье, бархат и не только.
Напомним, что Мишина привселюдно добилась от режиссера-красавца желаемого: "Давай, признайся".
Также Politeka писала, что Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото.