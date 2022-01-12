Как пишет Politeka.net, "Мастер Шеф" - популярное украинское кулинарное шоу, которое судят Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. На новом видео, которое опубликовал Эктор, судьи объединились со своими коллегами из "Україна має талант" Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом. Ролик Хименес-Браво опубликовал в Инстаграм.
На видео все шестеро вышли спиной под музыку из "Охотники за привидениями".
"Кто даст лучшую подпись?)
Выставлю ваш профиль в сториз", - написал Хименес-Браво.
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"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:
"Мафия просыпается", "Лунная походка мастер шеф", "Выход тех кто выжил после праздников", "Выход легендарных", "Когда скидки в супермаркете и нужно идти обратно", "Когда понял, что не все высказал участникам", "Возвращение из майонезной комы", "Когда забыли выпить на коня".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской
А еще Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво рассекретил свой "настоящий" возраст
Также Politeka сообщала, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал, что вырезали из эфира и о конфузах соперников