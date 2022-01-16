В сети показали редкие кадры с молодой Анджелиной Джоли, на которых она появилась в весьма необычном образе.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных голливудской актрисе и героине боевиков Анджелине Джоли, опубликовали архивные кадры, на которых звезда предстала в неожиданном образе.

На первом более скромном фото молодую Анджелину можно увидеть в белоснежной рубашке. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на идеальном лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в объектив. На второй фотографии Джоли запечатлена в кресле, в котором она сидит в оригинальной позе с раздвинутыми ногами. Здесь актриса в белоснежных штанах и узкой майке, уверенная в себе и с таким же пронзительным взглядом.

В подписи к фотографиям Анджелины привели цитату другой актрисы Милы Йовович, которая высказалась о Джоли: "Отныне я подхожу к кино как бизнес-леди. Я намерена больше сниматься в боевиках, потому что, кроме Анджелины Джоли, в этом жанре не выделяется ни одна другая актриса".

Пользователи тоже начали комментировать фото Анджелины: "Я люблю фильмы с ней", "Какая красивая", "Богиня боевиков", "Сладкая", "Красивая", "Потрясающая женщина", "Настоящая актриса".

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