Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная 34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась из отпуска, сразу привлекла внимание своими образами на встречах с близкимили или на простых прогулках. Не так давно она даже показывала образы, которые создавались по ее эскизам.
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В этот раз на странице ЖВЛ появилась целая подборка с последними удачными луками от Никитюк. Как можно заметить, артистка всегда делает акцент на своих длинных ногах, зоне декольте или подбирает образы с интересными вырезами.
«Невероятная и всегда изысканная Леся Никитюк» - сказано в подборке самых ярких образов звезды.
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«Она прекрасна🥰✨; Леся, вы самая красивая и такая родная, пусть вам везет; Всі🔥; ты как всегда классная😍; Красуня; везде хорошо» - пишут фанаты.
Ранее Никитюк показала, как веселится в ресторане.
«Пришла на разведку нового ресторане. Суп с цветной капусты и мяса краба, очень вкусно. Мы не с такой семьи, как другие, мы с богатой» - шутил Леся под новыми кадрами со вкусностями.
Стоит отметить, что сейчас Леся не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты. Также она подмечает, что у нее в холодильнике всегда есть свежие овощи.
Ранее Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала свою красоту в брендовых колготках: "Приняла выигрышную позу".
Напомним, что Никитюк после наркоза закатила домашнее застолье с черной икрой и перепелками: "Классно сидим...".
Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая решила еще сбросить килограммы, неожиданные кадры: "А я буду как Леся Никитюк?".