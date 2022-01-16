Известная модель и блогерша Анна Неплях, которая сейчас отдыхает в Мексике, поделилась роскошным фото в пышном наряде.

Как сообщает Politeka.net, популярная Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис очаровательное фото, на котором предстала во всей красе.

На снимке Анна запечатлена в интересной локации – это просторная комната с панорамным окном и красивой мебелью. Перед камерой она появилась в ярко-желтом "зефирном" платье с пышными слоями, которое подчеркнуло фигуру и женственные изгибы тела красотки. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице аккуратный макияж, она не смотрит в камеру. Девушка никак не подписала свою фотографию.

Отметим, что фотограф, которая снимала эту фотосессию Анны, выложила в своем Instagram эффектное видео, на котором показала кадры со съемки. В ролике модель можно увидеть в этом роскошном наряде.

"Ого, просто вау", "Ты такая красивая, моя дорогая", "Сказочно красиво", - комментируют пользователи кадры с Неплях.

Отметим, что сейчас Неплях отдыхает в солнечной Мексике, ее страница в соцсети пестрит горячими кадрами в купальниках среди экзотической зелени. Судя по снимкам, Анна очень любит леопардовый принт и яркие бикини.

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