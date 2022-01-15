Украинская красавица-модель Анна Неплях, завоевавшая титул "Мисс Украина Вселенная 2021", показала, как выглядела в подростковом возрасте еще до популярности.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя украинская модель-красавица Анна Неплях, которая стала "Мисс Украина Вселенная 2021", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Анна Неплях опубликовала фото 15 летней давности. На нем модель было 12 лет.

"С детства готовилась к Тулуму. Мне тут 12 лет, я обожала одеваться в тряпки и делать показ мод", - написала Анна Неплях.

Также модель показала фото в похожем наряде, которое было сделано через 15 лет.

"Мне 27. Прошло 15 лет и девочка на предыдущем фото даже не представляла себе, что все лучшие одежки мира будут на ней в разных точках планеты", - написала модель.

Также Неплях опубликовала оба фото сразу и написала о совместном.

"Но их объединяет одно: они умеют мечтать и точно знают, что все, что в голове и в воображении сбудется", - сказала модель.

Ранее Politeka сообщала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях в лосинах и шубе удивила снимком из лифта: "А пока давайте…".

Напомним, что проблемы со здоровьем подкосили "Мисс Украина Вселенная" Неплях, с постели не встает: "Любишь выделываться...".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскрыла причину своих слез: "Плачу, когда никто не видит".