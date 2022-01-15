Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя украинская модель-красавица Анна Неплях, которая стала "Мисс Украина Вселенная 2021", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.
На этот раз Анна Неплях опубликовала фото 15 летней давности. На нем модель было 12 лет.
"С детства готовилась к Тулуму. Мне тут 12 лет, я обожала одеваться в тряпки и делать показ мод", - написала Анна Неплях.
Также модель показала фото в похожем наряде, которое было сделано через 15 лет.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
"Холостячка" Огневич, отметившая 36-летие в одиночестве, пожаловалась: "На меня ужасно действует..."
Самолет из Киева не долетел до Днепра: первые подробности ЧП
Леся Никитюк пришла в себя после наркоза и рассказала об операции: "Теперь у меня..."
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
"Мне 27. Прошло 15 лет и девочка на предыдущем фото даже не представляла себе, что все лучшие одежки мира будут на ней в разных точках планеты", - написала модель.
Также Неплях опубликовала оба фото сразу и написала о совместном.
"Но их объединяет одно: они умеют мечтать и точно знают, что все, что в голове и в воображении сбудется", - сказала модель.
Ранее Politeka сообщала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях в лосинах и шубе удивила снимком из лифта: "А пока давайте…".
Напомним, что проблемы со здоровьем подкосили "Мисс Украина Вселенная" Неплях, с постели не встает: "Любишь выделываться...".
Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскрыла причину своих слез: "Плачу, когда никто не видит".