Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным украинским и канадским бизнесменом. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской. На днях у Эктора был юбилей - 50-летие. Коллеги по съемочной площадке и участники "Мастер Шеф" трогательно поздравили звезду с праздником. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Эктор появился в футболке и милитари-штанах. Звезеда мяукал, отвечая на вопросы, которые ему обычно задают в комментариях:

"Кто победитель Мастер Шеф?", "Когда новый сезон Мастер Шеф дети?", "Почему вы не дали ему черный фартук?", "Когда будут видео с твоей девушкой?", "Почему у тебя до сих пор нет детей?", "Почему ты живешь в Украине".

"Я: просто снимаю тикток. Мои комментарии:", - подписал видео Эктор.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мяу", "Когда сезон мяу?", "Хорошее чувство юмора", "Клас, я представляю, как вас достают", "Вам идёт милитари.Идея на конкурс - приготовить блюда из армейского рюкзака".

Напомним, счастливый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, где и с кем погулял на своем юбилее

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво не сдержал слез после слов Мартыновской, Ярославского и других звезд "Мастер Шеф"

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл, чем завтракает после своего шумного юбилея



