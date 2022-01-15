Эктор Хименес-Браво, звезда шоу "Мастер Шеф", рассказал, чем считает проект, в котором провел уже 11 лет.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным канадским и украинским ресторатором, а также судьей проекта "Мастер Шеф". Звезда 14 января отпраздновал День рождения. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Эктор показал, как его поздравили участники и судьи проекта "Мастер Шеф". Хименес-Браво не сдержал слез, когда все говорили поздравления.

"11 лет на одной площадке

Мы все видели друг друга как угодно и какими угодно. Вместе болели, переживали и доводили каждый съёмочный день до результата. Строили этот маленький мир, который любит вся Украина.

Мой характер не простой, так что очень повезло работать с такими терпеливыми и эмпатичными людьми.

Все слова, которые прозвучали, отпечатались на моем сердце. Я благодарю каждого, кто уделил своё время, чтобы сказать их.

Мастер Шеф — это не коллектив, а семья. И я счастлив быть ее частью", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Очень искренне и трогательно", "Эктор, вы всем зрителям и подписчикам как родной!!! С днём рождения!!!!", "За эти года Вы стали просто родным человеком", "Поздравляю вас. Надеюсь это долговечный проект".

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