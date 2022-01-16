Известный украинский юморист и победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт показал, чем занят в свой выходной, который проводит с самым дорогим человеком.

Как пишет Politeka.net, комик поделился новыми кадрами в Инстаграм. Эллерт рассказал, что родители на выходных должны уделять особое внимание своим детям. На кадрах он приехал забирать свою единственную дочь, Элину, с ее занятий в кружке.

«Мне кажется выходные для родителей созданы для того, чтобы возить детей на какие-то секции, занятия…Привет любимая!», - произносит Эллерт, когда его дочь садится в машину.

«Капец!», - произносит, в свою очередь, девочка.

Юморист тут же поинтересовался у дочки, что случилось.

На следующем видео Эля уже решила подробнее рассказать, чем занималась.

«Кажется, у меня подрастает юный философ», - произносит Эллерт, переводя камеру на дочь.

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Вчера была у психолога, сегодня пошла на актерское мастерство – какая ирония», - с сарказмом в голосе рассказала Эля.

Все это время Эллерт выглядел очень довольным своей дочкой и ее чувством юмора.

Отметим, что после финала шоу «Холостячки» Эллерт и Мишина продолжали строить отношения около года, однако в прошлом году пара объявила о своем расставании. С тех пор знаменитости стараются избегать вопросов о своих отношениях.

Напомним, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом призналась, не жалеет ли о Тригубенко.

Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" задумал нечто новое, Эллерт в деле.

Также Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит свои выходные.