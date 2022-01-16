Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель, продюсер и композитор Александр Пономарев, который к праздникам представил необычный дуэт с Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист, который сейчас на отдыхе, поделился ярким фото на прогулке у океана и рассказал, по кому скучает в отпуске.
На новой фотографии Александр запечатлен на прогулке по белому песку пляжа на фоне потрясающего океана. Перед камерой он появился в ярком пляжном образе – белых шортах и пестрой рубашке, а на его лице стильные очки и серьезный вид.
В подписи к фото Пономарев рассказал, что в отпуске скучает по своей пушистой любимице Ши. "Христос Родился! Каждый день, вечером долго гуляю по океанскому побережью! Мысли разные! Для полной перезагрузки не хватает Ши! Соскучился уже по ней". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артиста, желая ему хорошего отдыха и позитивных эмоций.
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