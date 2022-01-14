Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев успешной певец из Украины. Звезда получил звания Заслуженного и Народного артиста Украины. Певец недавно записал с Олей Поляковой, Лесей Никитюк и другими звездами песню "Христос народився", который за несколько недель набрал сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
Как известно, сейчас Александр отдыхает в теплых краях. Поэтому на новом фото Пономарев появился в рубашке и шортах. Звезда дополнил образ очками и обнял пальму.
"Христос народився. Поздравляю всех со Старым Новым Годом", - написал звезда под фото.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Ушла вслед за мужем: остановилось сердце жены Андрея Мягкова, детали
Ушел из жизни народный артист Украины: "Каждое его появление было триумфом"
По Киеву пронеслась волна циничных нападений на женщин: атакуют на улицах и вывозят в лес
Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, вызвал ажиотаж обращением: "Я все испортил"
"Спасибо, взаимно", "Александр и Вас поздравляю со Старым Новым Годом! Фото супер!", "Молодой-задорный".
Напомним, Пономарев засветил "тайную жену" Олега Винника, о которой он не рассказывает
А еще Politeka писала, что Пономарев показал, как сейчас выглядит его приемная дочь-блондинка
Также Politeka сообщала, что Билык, Зибров, Пономарев и другие звезды вместе обратились к украинцам