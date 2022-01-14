Народный и Заслуженный артист Украины Александр Пономарев показал, как наслаждается отпуском и обратился к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев успешной певец из Украины. Звезда получил звания Заслуженного и Народного артиста Украины. Певец недавно записал с Олей Поляковой, Лесей Никитюк и другими звездами песню "Христос народився", который за несколько недель набрал сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Как известно, сейчас Александр отдыхает в теплых краях. Поэтому на новом фото Пономарев появился в рубашке и шортах. Звезда дополнил образ очками и обнял пальму.

"Христос народився. Поздравляю всех со Старым Новым Годом", - написал звезда под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Спасибо, взаимно", "Александр и Вас поздравляю со Старым Новым Годом! Фото супер!", "Молодой-задорный".

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