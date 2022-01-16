Снежанна Бабкина - жена и менеджер украинского популярного исполнителя Сергея Бабкина, который прославился благодаря своей работе в группе "5'Nizza". Также, жена Бабкина проявила себя как успешный блогер на просторах сети Инстаграм, где делится жизненными советами с украинками. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз жена Бабкина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Снежана Бабкина позирует на фоне новогодней ёлки в торговом центре. Под фото она решила поздравить своих поклонников с праздниками.

"С Новым Годом, Друзья!😆

Хочется каждый день поздравлять Вас с Новым Годом! Хочу, чтобы каждый день у вас было ощущение праздника! Пусть даже на минутку! А завтра - это состояние продлить на 2 минутки. Послезавтра - на 3 минутки. И довести до 24/7🙌🏻 Даже во время сна!😉

Вот такая тренировка!💪🏻

И тогда каждый день будет Новогодний! Каждый завтрак и ужин будет Новогодний!

Каждый поцелуй будет Новогодний!🎉



p.s. Ёлку, кстати, пока не разбираем. Пусть февраль ещё постоит. Хочу, чтобы игрушки с желаниями подольше повисели", — поделилась Снежана Бабкина.

Поклонника оставили комментарии под публикацией: "Взаимно", "Хороша".

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