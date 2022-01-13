Как сообщает Politeka.net, любимая жена популярного исполнителя Сергея Бабкина Снежана часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка обескуражила поклонников горячим фото в белье.

На новом снимке Снежана запечатлена на выходе из ванной комнаты, она предстала в откровенном наряде. На ней темно-синее боди с кружевом и такого же оттенка атласный пеньюар, а завершает образ красивое ожерелье из белых бусин. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фото Бабкина рассказала о гадании в ночь на 14 января: "Sнежно-Гадание! Наши предки верили, что ночь с 13-14 января волшебная и именно в эту ночь совершали разнообразные гадания на жениха, на желания, на изобилие и процветание. Я никогда не занималась мистическим гаданием, хотя в детстве очень хотелось кого-нибудь вызвать. НО Есть 2 ритуала, которые я совершаю уже 25 лет подряд". А также описала свой ритуал.

Напомним, Жена Сергея Бабкина дала наставление украинцам: "Посмотрите на свой...".

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