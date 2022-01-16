Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская балерина, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, которая была судьей "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, после путешествия в Альпы звезда отправилась в Монако и в преддверии своего 40-летнего юбилея рассказала, о чем мечтала в детстве.

Как видно, Катя опубликовала милое фото с прогулки в Монако, на котором позирует рядом с памятником коню. Перед камерой звезда появилась в длинном черном пальто, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Кухар рассказала, что детстве мечтала о пони, однако родители пытались ей объяснить, что в городской квартире содержать такое животное невозможно. Теперь дочь Кати Настя увлечена лошадьми и даже попросила родителей записать ее на уроки верховой езды. "Уверена, что у каждого из нас был такой недостижимый, желанный подарок, напишите о нем в комментариях", - поделилась балерина.

Напомним, Кухар, показав заросших Кошевого и Боклана, похвасталась планами после "Танців з зірками": "И стол накрыли...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в эффектном мини-платье пришла на урок к студентам: «Сама элегантность».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців с зірками" сделала неожиданное заявление о "третьем ребенке": появились фото малыша.