Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая была судьей в шоу "Танці з зірками", поделилась на своей странице в Instagram удивительными фото из французских Альп, а также дала наставления своим поклонникам.

На одном из фото Катя позирует одна, она присела на скамейку на высокой набережной и любуется фантастическим горным пейзажем. Перед камерой звезда появилась в длинном черном пуховике, ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и воодушевленных вид. На еще одном из фото балерина прогуливается с детьми по пляжу у самого моря.

В подписи к фотографиям Кухар написала: "Давайте кое-что пообещаем себе в новом году: если обнимать, то крепко; если любить, то до головокружения; если целоваться, то до утра; если ощущать, то до мурашек; ценить себя и беречь свои границы. Если уж жить эту жить, то наполнять её до краев – красотой, счастьем, мечтами и делать это непринужденно и легко!".

Отметим, что ранее Екатерина Кухар трогательно поздравила поклонников с Рождеством. На своей странице в соцсети балерина опубликовала очаровательное фото в "золотом" платье и оставила теплые пожелания.

Напомним, Муж Екатерины Кухар Стоянов, покинувший Украину, обратился к фанатам: "Получайте...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в "золотом" платье и с закинутой ногой эффектно поздравила украинцев: фото.

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