Как сообщает Politeka.net, победитель второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который спустя полтора месяца отношений бросил Злату Огневич, часто делится в Instagram яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз 32-летний парень поделился с поклонниками милым кадром со своей дочерью Кирой.

На фотографии Андрей с дочерью запечатлены на прогулке в Киеве, возле ВДНГ. Они, судя по фото, весело проводят время, гуляют вместе. Как известно, Кира родилась в первом браке Задворного, однако с ее матерью парень развелся, когда малышке было полтора года.

В подписи к фотографии Задворный рассказал о своей дочери: "Кира пытливого ума – она очень много интересуется окружающим миром. Животные, динозавры, вулканы, океаны, космос, горы, анатомия. бактерии и болезни. Каждый новый виток увлекает ее, в том числе, в самостоятельное познание. В этом помогает доступность контента в интернете и на ютубе. А ещё Кира учится в альтернативной школе, подходы к обучению меня очень вдохновляют. Важно, чтобы она понимала, что все возможно и не боялась экспериментов в самореализации. Крутая деваха растёт, с характером, ох будет интересно…".

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