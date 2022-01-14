Бизнесмен Андрей Задворный, который стал победителем шоу "Холостячка" со Златой Огневич, показал новое фото на своей странице в Инстагарм.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный, который после победы в шоу "Холостячка" расстался с главной героиней Златой Огневич, активно ведет свою страницу в Игнстаграм, где за ним сейчас следят более 51 тысячи фолловеров.

В новом посте Андрей Задворный показал фото, на котором запечатлел свoй лук в стиле smart casual, и попросил пользователей Сети придумать подпись к снимку.

«В кои-то веки без текста. Напишите, что бы вы написали с этим фото», - написал победитель «Холостячки».

Фолловеры Андрея Задворного дали волю фантазии.

«Сам себе режиссёр», «Умную цитату с просторов интернета», «Стакан, он на половину пуст или на половину полон? Кофе или чай? Или может третий вариант», «Знать путь и пройти его - не одно и тоже! 😂 первое, что пришло в бошку», - писали в комментариях к посту.

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