Бизнесмен Андрей Задворный, который стал победителем шоу "Холостячка" со Златой Огневич, показал себя и впечатлил новыми откровениями.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный был участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич, где неожиданно для украинцев победил. После проекта пара некоторое время встречалась, после чего бизнесмен расстался с героиней проекта. Теперь за Андрем следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где он делится многим интересным.

На новом фото Андрей стоял у картин, надев бейсболку и очки. А на втором фото Задворный уже что-то пил, пока его снимали.

"Люблю «трушных» людей.

Людей бесхитростных в отношениях с другими.

Люблю не дипломатичных, где-то резких и прямых, от этого с виду глуповатых.

Люблю людей без натянутых улыбок, когда «не улыбаться нужно», а даже люблю тех, кто в этом месте средний палец выкрутит, вместо смайла.

Люблю тех, кто может встать и выйти.

Люблю людей с позицией, даже если она мне не нравится.

Люблю тех, кто умеет делать выбор, жертвовать ништяками ради принципов.

Люблю тех, кто, если что, может и на х&й послать в лицо.

Люблю тех, кто умеет не прощать и вычеркивать. Тонизируют.

Не люблю таких со всех сторон классных, для всех дружественных, всем при встрече улыбающихся, всех братаном/другом называющих. Это те господа, которые знакомятся с тобой, обязательно что-то подгонят, с кем-то познакомят «важным и полезным тебе», через неделю обязательно на тусовку или встречу пригласят. И живут они не для себя, а для других, миссия есть, ценности все самые похвальные исповедают. Но не верю в это, не верю их фарфоровым оскалам.

Люблю трушных людей и сам стараюсь таким быть", - написал Андрей.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Людей со здоровой самооценкой,одним словом", "Есть и миссионеры,которы любят тебя подобно Богу))", "Аха. Те кто хамит . Оскорбляет людей. Не имеют эмпатии к людям тоже трушностью и честностью оправдываются".

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный ответил на вопрос о своей новой девушке после Огневич

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