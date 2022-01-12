Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный, который после победы в шоу "Холостячка" расстался с главной героиней Златой Огневич, решил дать совет мужчинам. Об этом он написал на своей странице в Игнстаграм.

Андрей Задворный отметил, что чем дольше не подходишь познакомиться с девушкой, которая понравилась, тем более идеальный ее образ рисует мозг.

«Получается так, что эта леди становится идеальной для тебя, поэтому ни в коем случае, нельзя накосячить, ибо «это может все перечеркнуть». Нужно ждать лучшего момента, идеальных обстоятельств. Время идет, а ты не решаться сделать шаг, заговорить. Даже от мысли «просто подойти спросить что-то нейтральное», начинает трясти ноги, стучать в груди и закладывает уши», - отметил он.

Андрей Задворный добавил, что потом познакомиться становится все сложнее из-за страха быть отвергнутым и страха несоответствия, «ведь в голове-то она такая классная, недосягаемая по всем статьям, а ты такой... вроде обычный. Тут же, к себе куча претензий, а мадам на пьедестал. В большинстве случаев это не объективно».

При этом если девушка обращает своей внимание, яожет быть еще сложнее.

«А вдруг еще она САМА обращает на тебя внимание. Улыбается, что-то спрашивает, шутит даже. Что? Как? Не может быть? Ты это мне? В чем подвох...? Проще уйти, закрыться, аааа, блииин, как нелепо, что я творю...Я все испортил», - отметил он.

Андрей Задворный призвал мужчин быть более решительными.

«А вдруг ты для нее самый лучший, а вдруг именно ты самый красивый и интересный? Может она такая же «сдвинутая» на всю башню, как и ты?

А что если нет? Может и нет, но не сказав «Привет, я Андрей, а как тебя зовут?», никогда не узнаешь», - подытожил победитель «Холостячки».

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