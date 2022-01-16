Как пишет Politeka.net, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO порадовал своих поклонников новыми кадрами с отдыха в заснеженных горах.

На свои январские каникулы Усик решил отправиться в Карпаты, где активно проводит время на заснеженных склонах. Впрочем, даже на горнолыжном курорте Александр не забывает о том, что в первую очередь он боксер.

На новом видео спортсмен продемонстрировал свои умения прямо на лыжной трассе. Так, Усик стоял в полной экипировке и боксировал с воздухом перед собой. Пока боксер наносил ритмичные удары по невидимому сопернику рядом стояли лыжи и лыжные палки.

«Боксирую в любое время, в любом месте», - подписал кадры Усик.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Человек невидимка нокаутирован!», «О я уже знаю с кем буду драться в Карпатах», «Так пройдёшь мимо легенды, так и не узнаешь кто это был», «Брат ты даже на отдыхе не перестаёшь тренироваться!) Краса!», «Страшно теперь на лыжах кататься», «На лыжах это вроде не так работает», «Такого лучше не подрезать на спуске», - пишут люди.

Напомним, Александр Усик удивил признанием и показал фото.

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