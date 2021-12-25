Известный украинский боксер Александр Усик в пробке слушал новую песню певицы Оли Поляковой и исполнителя Михаила Хомы (Dzidzio) "Счастливые люди", которую они написали к фильму "Звезды по обмену".

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская певица Оля Полякова перепостила историю третьего в истории Украины чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, который во время пробки слушал новую песню Поляковой и Михаила Фомы, который сделал успешную карьеру под псевдонимом Dzidzio, "Счастливые люди".

"Оооо! Нас слушают чемпионы♥♥♥", - написала Оля Полякова.

Заметим ,что "Счастливые люди" - первый совместный трек звезд. Песня стала саундтреком к фильму в котором снялись Оля Полякова и Dzidzio "Звезды по обмену". Певцы уже также выпустили клип на песню, в который вошли самые чувственные, романтичные и комичные кадры из фильма.

Ранее Politeka писала, что Полякова ошеломила поведением на "Голосі країни", кадры попали в сеть: "Оля когда-нибудь бывает в адеквате?".

Напомним, что Оля Полякова во всем черном внезапно обратилась к поклонникам: "Для тех, кто очень ждал...".

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