Как пишет Politeka.net, в своем Instagram популярная украинская певица Оля Полякова перепостила историю третьего в истории Украины чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, который во время пробки слушал новую песню Поляковой и Михаила Фомы, который сделал успешную карьеру под псевдонимом Dzidzio, "Счастливые люди".
"Оооо! Нас слушают чемпионы♥♥♥", - написала Оля Полякова.
Заметим ,что "Счастливые люди" - первый совместный трек звезд. Песня стала саундтреком к фильму в котором снялись Оля Полякова и Dzidzio "Звезды по обмену". Певцы уже также выпустили клип на песню, в который вошли самые чувственные, романтичные и комичные кадры из фильма.
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Ранее Politeka писала, что Полякова ошеломила поведением на "Голосі країни", кадры попали в сеть: "Оля когда-нибудь бывает в адеквате?".
Напомним, что Оля Полякова во всем черном внезапно обратилась к поклонникам: "Для тех, кто очень ждал...".
А еще Politeka сообщала, что Dzidzio честно высказался, что изменилось в его жизни после развода: "Раньше я...".