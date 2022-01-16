Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым постом в своем Инстаграм.
В нем жена популярного украинского ведущего рассказала, что в преддверии демонтажа всех елок их семейство решило посетить все новогодние локации в Киеве. Именно так Григорий, Кристина и трое их сыновей провели вечер воскресенья.
«Семейство Решетник на всех новогодних локациях страны. Пока они не закрылись, решили обойти вообще все. Вы были на елке в своем городе? Понравилась?», - написала Решетник.
Она также поделилась семейными фото, сделанными в центре Киева возле Офиса президента. Семейство позировало на фоне елки и праздничной иллюминации.
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Поклонники тут же отреагировали на пост Кристины.
«Да) на Софиевской площади», «Вы лучшие. Хорошей вам прогулки», «Как Сашуня у Вас постоянно в коляске, у нас или везет или смотрит», «Такая крутая атмосфера, была и очень понравилась», «Ребёнку это точно надоело. Наверное не локации, а фоткаться... Это точно», - пишут люди.
Отметим, что Решетники воспитывают троих сыновей, младшему из которых только несколько месяцев назад исполнился год.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник дал наставление, как вести себя с женщинами.
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