Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский ведущий Григорий Решетник, который вел реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также талант-шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Решетник поделился с поклонниками новой фотографией с женой Кристиной и решил дать украинцам совет.

"Мужчины, делюсь с вами советом - когда жена сказала: "Надо сфотографироваться", просто стойте ровненько и улыбайтесь, и будет вам счастье 😄", - написал Григорий Решетник.

Напомним, что с женой Кристиной Решетник женился в 2010 году. За почти 12 лет брака у них родилось трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника призналась, как с детьми разговаривает на взрослые темы: "Мы родители с опытом...".

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника покорила видом в коротком платье: "Как же теперь Полякова...".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник в кругу родственников сделал интригующее признание: "Работаем над этим".