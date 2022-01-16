Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский ведущий Григорий Решетник, который вел реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также талант-шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.
На этот раз Решетник поделился с поклонниками новой фотографией с женой Кристиной и решил дать украинцам совет.
"Мужчины, делюсь с вами советом - когда жена сказала: "Надо сфотографироваться", просто стойте ровненько и улыбайтесь, и будет вам счастье 😄", - написал Григорий Решетник.
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Напомним, что с женой Кристиной Решетник женился в 2010 году. За почти 12 лет брака у них родилось трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника призналась, как с детьми разговаривает на взрослые темы: "Мы родители с опытом...".
Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника покорила видом в коротком платье: "Как же теперь Полякова...".
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник в кругу родственников сделал интригующее признание: "Работаем над этим".