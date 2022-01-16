Так, 32-летняя Кристина Решетник опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала у входа в модный китайский ресторан в Киеве, передает Politeka.net.

Жена Решетника позировала в красном пиджаке и классических черных брюках со стрелками, дополнив образ остроносыми туфельками. Девушка распустила волосы и положила руку на пояс, обворожив ослепительной улыбкой.

"Пятница 🥳💃🏻 Угадайте, чей День Рождения празднуем сегодня?", - спросила она у своих подписчиков.

Пользователи кинулись обсуждать фото. Были названы имена судьи кулинарного шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво и жены "Холостяка-10" Макса Михайлюка Даши Хлистун - у них обоих день рождения 14 января.

"Вот и красавица же… всегда с улыбкой. 😍🔥"

"Красоточка🔥"

"Эктора, с днем рождения👏"

"Элегантная красотка!🔥🔥🔥"

"Очень красивая, женственная 🌺"

"Даши Хлистун-Михайлюк🌹"

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