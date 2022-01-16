Так, 32-летняя Кристина Решетник опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала у входа в модный китайский ресторан в Киеве, передает Politeka.net.
Жена Решетника позировала в красном пиджаке и классических черных брюках со стрелками, дополнив образ остроносыми туфельками. Девушка распустила волосы и положила руку на пояс, обворожив ослепительной улыбкой.
"Пятница 🥳💃🏻 Угадайте, чей День Рождения празднуем сегодня?", - спросила она у своих подписчиков.
Пользователи кинулись обсуждать фото. Были названы имена судьи кулинарного шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво и жены "Холостяка-10" Макса Михайлюка Даши Хлистун - у них обоих день рождения 14 января.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Похудевшая на 30 кг солистка KAZKA Зарицкая впечатлила мистическим образом с третьим глазом: кадры
С Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."
Узерли из "Великолепного века" показала лицо без макияжа после неудачного эксперимента: "Перекачала"
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
"Вот и красавица же… всегда с улыбкой. 😍🔥"
"Красоточка🔥"
"Эктора, с днем рождения👏"
"Элегантная красотка!🔥🔥🔥"
"Очень красивая, женственная 🌺"
"Даши Хлистун-Михайлюк🌹"
Напомним, жена ведущего "Холостяк" Решетника призналась, как с детьми разговаривает на взрослые темы: "Мы родители с опытом..."
Также Politeka сообщала, что ведущий «Холостяка» Решетник в кругу родственников сделал интригующее признание
А еще Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник с женой похвастался своим богатством: "Ой..."