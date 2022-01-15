Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник уже более 10 лет в браке, воспитывают троих сыновей и успевают уделять время себе. Нередко пару называют примером среди звезд - они не участвуют в конфликтах, не выкладывают в сеть личное и рассказывают о себе простые истории без "прикрас".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

В этот раз супруга ведущего показала младшего сына и обеспокоила некторых женщин. Многие из них безтактно советовали Кристине отвести ребенка к ортопеду - им якобы показалось, что у сына телеведущего проблемы с ножками.

«Доброе утро у меня сегодня было в 7й 🤪 Но ради вот такой улыбки и таких утренних забегов, можно и бодрствовать вообще 😃🥰 Скорость 🏃🏻‍♂️ Теперь у нас начался период не хождения, а безумного бега)» - пишет Кристина.

В сети ответили: «Так широко ставит ноги.. 😂😂; Кристиночка, малыш классный такой. Но с ножками нужно к врачу вам обратиться; нужно массажик поделать и он через месяц станет хорошенько на ножки; Какой же он милый; Надо к ортопеду обратиться; Какой активный ходун ❤️; Вы показывали ребенка ортопеду?; Угомонитесь вы с этими ножками, мамашки! Такое было у всех Кристининых деток, а теперь посмотрите какие красавицы и Ваня и Дымуся»

Кристина в Инстаграм также решила рассказать украинцам, как объяснила среднему сыну о том, откуда берутся дети.

"Вчера в очередной раз старшие дети говорили, что нам нужно уже сестренку или братика))) Каждый день нам с Гришей об этом напоминают. А на исходе разговора Дима у нас начал спрашивать, как малыш из живота появляется, как рождался он, Ваня и Саша.

Как будто мы родители с опытом, словно мы с Ванюшей это уже проходили, но Димуле только 4 года, а у старшего любопытство появилось где-то в 6-7 лет. Учитывая возраст, здесь хотелось бы как-то подойти к вопросу не так глобально))", - написала Кристина.

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