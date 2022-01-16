Как сообщает Politeka.net, Олимпийская чемпионка, фехтовальщица и просто красотка Ольга Харлан, которая заняла второе место на шоу "Танців з зірками" раскрыла новые подробности закулисья шоу. После финала спортсменка начала делится с поклонниками в Instagram тайнами, которые остались за кадром, разбирая по частям каждый эфир.

Теперь очередь дошла до шестого выпуска, в котором Оля не только танцевала, но и фехтовала. Она показала несколько кадров с паркета и в закулисье шоу, а также поделилась своими впечатлениями.

"Знаю, знаю… Прошлое воскресенье было без поста про танцы. Я решила устроить себе воскресенье выходной от танцев. То, что я не могла себе позволить во время проекта. Итак, у нас проходит 6 эфир. И как помните, он был очень эмоциональным для нашей пары. Травмы, фехтование в номере, появление моей сестры, зона риска… все и сразу. Подробнее будет у меня в сторис", - написала Харлан, а также призналась, что читает комментарии, которые ей оставляют под постами в соцсети.

Напомним, Харлан после "Танців з зірками" похвасталась своими успехами: "Снимаю шляпу".

Как сообщала Politeka, Харлан после "Танців з зірками" показала, как наслаждается жизнью: "Бокальчик надо добавить".

Также Politeka писала, что Харлан показала, куда умчала после поражения на "Танцях з зірками": "Первый раз наслаждались…".