Как сообщает Politeka.net, украинская певица Slavia (Ярослава Хома), которая много лет была женой исполнителя и шоумена Дзидзьо (Михаил Хома), после развода начала много путешествовать. Так, в своем Instagram красотка уже показывала кадры из Америки, а теперь поделилась, что прибыла на Кубу.
На новых снимках Ярослава запечатлена на улицах Кубы. Она также показала кадры с ретро автомобилями, на которых успела прокатиться. На снимках видно, что певица сменила несколько нарядов, она распустила свои роскошные волосы и мило улыбается в камеру, когда ее фотографируют. Надо сказать, что красотка выглядит просто потрясающей.
В подписи к публикации Slavia поделилась своими впечатлениями от Кубы: "Куба – это машина времени. С чем ассоциируется Куба? Ром, сигары, ретрокары. Музыка, танцы, Че Гевара. Это была отличная прогулка на ретро автомобилях". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото певицы, засыпая ее комплиментами.
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Напомним, Экс-жена Dzidzio восхитила фигурой в мокрой блузе: как и где отдыхает разведенная Slavia.
Как сообщала Politeka, Экс-жена Дзидзьо SLAVIA в миниатюрном купальнике понежилась под кубинским солнцем: "Океан любви".
Также Politeka писала, что Экс-жена DZIDZIO в красном купальнике позировала на камнях: прекрасная русалка Slavia.