Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом DZIDZIO (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По словам артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Slavia показала, как проводит время в городе Варадеро на Кубе. Как известно, туда артистка отправилась на новогодние праздники и до сих пор там. На фото Slavia позирует на камнях в красном сдельном купальнике, как прекрасная русалка.

Также Slavia запечатлела виды берега Атлантического океана в разное время, показав поклонникам, как тут днем и во время заката.

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