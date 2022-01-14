Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом DZIDZIO (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По словам артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз бывшая жена DZIDZIO опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас Slavia отдыхает в городе Варадеро на Кубе, туда артистка отправилась отдыхать на новогодние праздники, и до сих пор там. На кадрах Slavia красуется на фоне океана в мокрой полупрозрачной блузке, которая открывает вид на её потрясающую фигуру.

Певица продемонстрировала свою изящную фигуру в разных позах в желтом ярком купальнике, который отлично подчеркивает её идеальный загар.

Ранее сообщалось, экс-жена Дзидзьо SLAVIA в миниатюрном купальнике понежилась под кубинским солнцем: "Океан любви"

Также, экс-жена DZIDZIO похвалилась своим талантом, о котором знают только близкие: "Делают комплименты, что у меня..."

Politeka рассказывала, SLAVIA призналась в самой большой неудаче уходящего года, и это не развод: "Признаюсь честно..."