Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил Хома объявили о разводе в 2021 году. Теперь начинающая певица SLAVIA активно занимается творчеством и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото звезда появилась в купальнике, стильных очках и повязке на голове. Образ Ярослава дополнила прозрачной блузой, которая все просвечивала.
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Продолжение следует…
Со старым Новым годом!", - написала Ярослава.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красотка! Ты хоть не самая там? А то похитит еще такую красоту", "Русалка", "Океан любви", "Невероятная красота", "Самая счастливая. Пусть весь мир подождет", "Ой, а на Кубы бомбический", "Красота в красоте".
Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял артист
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