Певица SLAVIA (Ярослава), которая была замужем за Дзидзьо (Михаилом Хомой), показала, как наслаждается отдыхом на Кубе.

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил Хома объявили о разводе в 2021 году. Теперь начинающая певица SLAVIA активно занимается творчеством и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото звезда появилась в купальнике, стильных очках и повязке на голове. Образ Ярослава дополнила прозрачной блузой, которая все просвечивала.

"Океан бомбисимо! Цвет – космос. Это то, за чем я сюда прилетела

Ветряные мельницы, каяки, катамараны — попробовала все, что было на нашем пляже

Продолжение следует…

Со старым Новым годом!", - написала Ярослава.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красотка! Ты хоть не самая там? А то похитит еще такую красоту", "Русалка", "Океан любви", "Невероятная красота", "Самая счастливая. Пусть весь мир подождет", "Ой, а на Кубы бомбический", "Красота в красоте".

Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял артист

Также Politeka сообщала, что Slavia похвасталась, в какой роскоши отдыхает после развода с Dzidzio

А еще Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо засветилась в элитном ресторане и заговорила, с кем встретит Новый Год



