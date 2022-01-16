Жена популярного украинского комика и звезды студии «Квартал 95» Юрия Ткача показала, как они с мужем и дочерью проводят время на отдыхе в Доминиканской Республике.

Как пишет Politeka.net, Виктория Ткач поделилась в своем Инстаграм новым ярким фото. Начало этого года семейство Ткачей решило провести в жаркой Доминиканской Республике. Там комик, его жена и их маленькая дочка Лиза наслаждаются солнцем и пляжным отдыхом.

На новом фото Виктория показала, как они купаются в лазурной воде на фоне пляжа с людьми и пальм. Между Юрием и Викторией позировала Лиза, которая для отдыха выбрала ярко-красный купальник. Все трое счастливо улыбались и выглядели очень довольными.

«Максимально наполнены солнышком», - подписала фото Виктория.

Поклонники семейства не смогли пройти мимо.

«Какие вы красивые», «Вы крутыши, хорошего отдыха», «Очень красивая семья. Счастья вам», «Бубочки», «Просто вау», «Красавчики», «Люблю», - пишут люди в комментариях к посту.

Ранее Виктория рассказала, что у Лизы в школе уже закончились каникулы, но из-за работы ее папы им редко выпадает шанс отдохнуть всем вместе, поэтому родители решили взять девочку с собой в поездку.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" после коктейлей на отдыхе решил заговорить по-английски, но оконфузился.

Как сообщала Politeka, дочка Ткача из «Квартал 95» покорила образом с радужными волосами.

Также Politeka писала, что жена Юрия Ткача с новой прической сладко понежилась под пальмами.