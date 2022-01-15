Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм жена Юрия Ткача поделилась серией фото с отпуска.
«Быть в моменте..Остановиться и насладиться красотой вокруг. Первый раз в жизни мы на отдыхе просто отдыхаем. Не гонимся за экскурсиями, не рвем когти с отеля в познании территории вокруг, не ищем себе приключения, а просто спокойно отдыхаем и наслаждаемся друг другом и данным в моменте!», - поделилась своими впечатлениями Виктория.
В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов. Многим понравился образ Лизы и ее радужные волосы.
«Это и есть счастье! Быть в гармонии с самим собой!», «Вы просто все красивые», «Ваша Лизи огонь», «Красота же!», «Кайфуйте мои любимки», «Папина доця. Не ну прям Юрия лицо», - пишут пользователи сети.
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Еще Politeka писала, что Виктория Ткач с новой прической покрасовалась под пальмами.
Также Politeka сообщала, что Ткач озадачил поклонников снимком на отдыхе в Доминикане: "Тарелочка на столе".