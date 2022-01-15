Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория рассказала, что их отдых в Доминиканской республике в этот раз стал особенным – они научились быть в моменте.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм жена Юрия Ткача поделилась серией фото с отпуска.

«Быть в моменте..Остановиться и насладиться красотой вокруг. Первый раз в жизни мы на отдыхе просто отдыхаем. Не гонимся за экскурсиями, не рвем когти с отеля в познании территории вокруг, не ищем себе приключения, а просто спокойно отдыхаем и наслаждаемся друг другом и данным в моменте!», - поделилась своими впечатлениями Виктория.

В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов. Многим понравился образ Лизы и ее радужные волосы.

«Это и есть счастье! Быть в гармонии с самим собой!», «Вы просто все красивые», «Ваша Лизи огонь», «Красота же!», «Кайфуйте мои любимки», «Папина доця. Не ну прям Юрия лицо», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Виктория Ткач рассказала, почему дочка не пошла в школу после каникул: "Мы решили...".

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