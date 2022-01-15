Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский юморист, комик и ведущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.
На этот раз Ткач показал поклонникам кадры из роскошного отдыха в Доминиканской Республике, куда улетел вместе с женой и дочерью Лизой. Так, Юрий показал свою жену Викторию в бассейне и заговорил к ней по-английски и спросил, что у нее за коктейль.
"It's your's cocktail", - ответила Виктория и пододвинула напиток к Ткачу.
Кроме этого, звезда студии "Квартал 95" решил высказаться о своем отдыхе на английском, но у него не очень получилось.
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"Просто анделиворараблабл", - заговорил Ткач.
"Лучше и не скажешь", - написал на сторис комик.
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