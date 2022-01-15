Известный украинский юморист, комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач, который улетел на отдых с женой и дочерью, похвастался знанием английского языка.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский юморист, комик и ведущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Ткач показал поклонникам кадры из роскошного отдыха в Доминиканской Республике, куда улетел вместе с женой и дочерью Лизой. Так, Юрий показал свою жену Викторию в бассейне и заговорил к ней по-английски и спросил, что у нее за коктейль.

"It's your's cocktail", - ответила Виктория и пододвинула напиток к Ткачу.

Кроме этого, звезда студии "Квартал 95" решил высказаться о своем отдыхе на английском, но у него не очень получилось.

"Просто анделиворараблабл", - заговорил Ткач.

"Лучше и не скажешь", - написал на сторис комик.

Ранее Politeka сообщала, что Юрий Ткач объяснил странное поведение маленькой дочки: "Это просто...".

Напомним, что жена Ткача из "Квартал 95" сообщила, почему дочь не пошла в школу после каникул: "Мы решили...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" неожиданно стал блондином и удивил украинцев: "Не буду раскрывать всех тайн, но...".