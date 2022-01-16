Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новыми яркими кадрами на своей странице в Инстаграм. Последние дни он со своей женой Екатериной Осадчей и их старшим сыном Иваном отдыхал в Пхукете, где семейство наслаждалось жизнью посреди настоящих джунглей и много времени проводило на пляже. Однако, сейчас пришла пора возвращаться, и Горбунов решил попрощаться с курортом.
Он опубликовал серию фото, сделанных на отдыхе. На одном из них ведущий отдыхал на пляже в лежаке под аккуратным зонтиком. Еще на одном снимке они с Осадчей плавали на байдарке, причем весла были у Горбунова, а его жена только фотографировала.
Также ведущий показал, как гулял по пляжу с сыном, и поделился снимком живописного заката.
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«Таиланд, ты был чудесный! Тебя было мало!», - подписал кадры Горбунов.
Его поклонники тут же отреагировали.
«Песочница Таиланда в действии. Хорошего отдыха!», «Красивая пара», «Красота», «Таиланда много не бывает, его всегда мало», - пишут люди.
Напомним, Осадчая в раздельном купальнике впечатлила фигурой после недавних родов.
Как сообщала Politeka, Осадчая в броском купальнике показала, как релаксирует без Горбунова и детей.
Также Politeka писала, что 51-летний Горбунов, скинув футболку, блеснул фигурой.