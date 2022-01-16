Телеведущая Катя Осадчая, которая родила в августе 2021 года третьего ребенка, показала, как проводит время на отдыхе в Таиланде.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая мать троих детей, последнего из которых родила совсем недавно - почти пять месяцев назад. Звезда сейчас отправилась с мужем Юрием Горбуновым на отдых в Таиланд, прихватив среднего сына Ивана. Катя активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых фото Катя была в красно-белом купальнике. Звезда стояла в Индийском океане, впечатляя фигуркой после недавних родов.

"Фото называется «Не говорите, что время на работу»

Ваши варианты подписи? :)", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Полный релакс", "Какая красота. Привет Вам из Днепра", "Пусть весь мир подождет", "Почему отпуск так быстро заканчивается", "Одним глазом на работе, вторым еще на море", "Так, Иван, конечно, мама играет с тобой в прятки и уже считает...", "Я мать трех детей, Карл, трех детей".

Напомним, Осадчая в броском купальнике показала, как релаксирует без Горбунова и детей

А еще Politeka сообщала, что Осадчая показала лицо без грима и с морщинками, как на самом деле выглядит ведущая "Світського життя"

Также Politeka писала, что босая Катя Осадчая в «беременном» платье козырнула отдыхом в Таиланде



