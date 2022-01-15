Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая замужем за коллегой по телевидению Юрием Горбуновым. У пары двое совместных детей - Иван и Даниил, который появился на свет в августе прошлого года. Но артистка уже восстановилась после родов, вернулась к работе и буквально через месяц поехала в первую командировку. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Катя была в красном купальнике. Звезда показала, как наслаждается водичкой Индийского океана. На первом сторис Осадчая сделала селфи, сидя на пляже.
На втором сторис Катя уже шагала по воде.
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"Спокойствие", - написала Осадчая.
На следующих двух сторис Катя уже плавала в воде.
"Эти цвета...", - написала на фотографиях в сторис звезда.
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