Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась кадрами из роскошного отдыха, на который полетела вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 38-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Осадчая опубликовала видео с отдыха в Таиланде, куда улетела вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном.

Так, телеведущая показала смонтированный ролик, на котором Горбунов развлекался с сыном: они гуляли по пляжу, качались на качелях, купались, плавали на каяках.

Заметим, что на некоторых кадрах 51-летний Горбунов был без футболки и показывал свою фигуру.

В комментариях поклонники написали свое мнение об отдыхе звезд.

"Супер, у вас получилась замечательная семья, приятно посмотреть, особенно в наше время, когда все ценности теряются❤️", "Счастья вашей семье❤️", "Вот это настоящий отдых! Самое ценное время-это когда ты проводишь его вместе с ребенком 🤗😊👍 ", "Класс! Как хорошо когда папа уделяет детям свое внимание и любовь! В таких семьях дети вырастают счастливыми людьми! 🔥 ", "Юра в хорошей форме 👍 ", "Замечательная семья ❤️ ", "Хороший папа. Хорошая семья ❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Осадчая показала лицо без грима и с морщинами, как на самом деле выглядит ведущая "Світського життя": "Смотрите...".

Напомним, что босая Катя Осадчая в "беременном" платье козырнула отдыхом в Таиланде: "По елке не скучаю".

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