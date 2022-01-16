Украинский ресторатор и победитель одного из сезонов шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко решил спровоцировать украинцев на эмоции, порассуждав на тему питания.

Как пишет Politeka.net, кулинар поделился в своем Инстаграм новым постом. В нем Клопотенко рассказал, что в последнее время тщательно изучал тему завтраков, которые чаще всего готовят современные украинцы.

«Я ведь даже, помните, проделывал большой опрос. Моя команда насобирала для анализа 7830 ответов и в целом все плюс-минус получилось очевидным. В топе яйца, кисломолочный творог, каши и разное связанное с тестом. Среди добавок – сметана и мед (тупо поставили на колени всех остальных)», - поделился результатами шеф-повар.

С этими результатами Клопотенко решил устроить для украинцев небольшую проверку, предложив людям менее привычные решения для завтрака.

«У меня для вас маленькая провокация… Я на это все посмотрел и придумал вам несколько утверждений (та самая обещанная провокация). Почитайте, плиз, и отпишите, что вам из этого отзывается, а что нет: 1. Соленые сырники – это круто 2. Гречка идеальна на завтрак 3. Скрамбл – это как-то не по-украински. А вот жареные яйца – норм», - обратился к своим читателям Клопотенко.

Украинцы тут же принялись делиться мнениями на заданную тему.

Отметим, что ранее Клопотенко столкнулся с волной критики из-за перевода школьных столовых на новое меню, разработанное им самим и его командой.

Напомним, новое школьное меню от Клопотенко вызвало шквал критики, победитель "Мастер Шеф" ответил.

Как сообщала Politeka, "мастер Шеф" Клопотенко рассказал украинцам, что делать, если детям не нравится новое меню в школах.

Также Politeka писала, что "мастер Шеф" Клопотенко напомнил об украинских традициях на Рождество.